மாநில செய்திகள்

சட்டமன்றத்திற்குள் குட்கா எடுத்துச் சென்ற விவகாரம்-உரிமை மீறல் வழக்கு வேறு அமர்வுக்கு மாற்ற பரிந்துரை + "||" + Recommendation to transfer the case- another bench

சட்டமன்றத்திற்குள் குட்கா எடுத்துச் சென்ற விவகாரம்-உரிமை மீறல் வழக்கு வேறு அமர்வுக்கு மாற்ற பரிந்துரை