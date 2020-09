மாநில செய்திகள்

திறமையான அதிகாரிகளுக்கு காவல்துறையில் பற்றாக்குறையில்லை - சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு கூடுதல் டிஜிபி அறிக்கை + "||" + There is no shortage of talented officers in the police force - Additional DGP report on idol smuggling prevention unit in Chennai High Court

திறமையான அதிகாரிகளுக்கு காவல்துறையில் பற்றாக்குறையில்லை - சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு கூடுதல் டிஜிபி அறிக்கை