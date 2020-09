மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு 10 சதவீதம் குறைந்துள்ளது - சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல் + "||" + Corona impact in Tamil Nadu has dropped by 10 percent - Health Minister Vijayabaskar

தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு 10 சதவீதம் குறைந்துள்ளது - சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல்