உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடர வேண்டாம்: ‘நீட்’டுக்கு எதிராக மக்கள் சக்தியை அணி திரட்டுங்கள்மக்கள் பாதை அமைப்பினருக்கு, மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் + "||" + Mobilize the power of the people MK Stalin's appeal to the People's Path Organization

