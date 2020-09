மாநில செய்திகள்

மக்கள் சேவைகளை வேகமான, வெளிப்படைத்தன்மையுடன் மேற்கொள்ள செயற்கை நுண்ணறிவுடன் கூடிய மின்னாளுமை ஊக்குவிக்கப்படும் தமிழக அரசின் புதிய கொள்கை வெளியீடு + "||" + Government of Tamil Nadu launches new policy to promote e-governance

