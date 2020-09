மாநில செய்திகள்

குறிப்பிட்ட மொழிகளுக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம்: தமிழகத்தில் எரிகிற தீயில் எண்ணெய் ஊற்றுவது போலாகி விடும் ஐகோர்ட்டு கருத்து + "||" + Court opinion that pouring oil on a burning fire in Tamil Nadu would be like pouring oil

குறிப்பிட்ட மொழிகளுக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம்: தமிழகத்தில் எரிகிற தீயில் எண்ணெய் ஊற்றுவது போலாகி விடும் ஐகோர்ட்டு கருத்து