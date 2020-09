மாநில செய்திகள்

பொருளாதார மேம்பாட்டுக்காக உயர்மட்ட குழு பரிந்துரைத்த கருத்துகளை அரசு கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளும்எடப்பாடி பழனிசாமி உறுதி + "||" + The government will take note of the comments Edappadi Palanisamy confirmed

பொருளாதார மேம்பாட்டுக்காக உயர்மட்ட குழு பரிந்துரைத்த கருத்துகளை அரசு கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளும்எடப்பாடி பழனிசாமி உறுதி