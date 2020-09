மாநில செய்திகள்

மின்சார வாகன பயன்பாட்டுக்காக தமிழகத்தில் 6 இடங்களில் மின்னேற்றும் நிலையம் அமைக்கும் பணி தீவிரம்பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் அறிக்கை தாக்கல் + "||" + Intensity of work to set up power stations at 6 places in Tamil Nadu

மின்சார வாகன பயன்பாட்டுக்காக தமிழகத்தில் 6 இடங்களில் மின்னேற்றும் நிலையம் அமைக்கும் பணி தீவிரம்பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் அறிக்கை தாக்கல்