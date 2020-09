மாநில செய்திகள்

மத்திய அரசு கொண்டு வந்தது விவசாயிகள் நலன் காக்கும் சட்டம்: விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் எந்த திட்டத்தையும் அ.தி.மு.க. அரசு எதிர்க்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி + "||" + The AIADMK will not take any action that will affect the farmers. Interview with Edappadi Palanisamy, who opposes the government

