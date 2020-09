மாநில செய்திகள்

வேளாண் மசோதாவிற்கு எதிர்ப்பு; எஸ்.ஆர்.பாலசுப்ரமணியனிடம் விளக்கம் கேட்கப்படும் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + Opposition to the Agriculture Bill; SR Balasubramaniam will be asked for an explanation - Chief Minister Palanisamy

வேளாண் மசோதாவிற்கு எதிர்ப்பு; எஸ்.ஆர்.பாலசுப்ரமணியனிடம் விளக்கம் கேட்கப்படும் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி