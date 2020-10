மாநில செய்திகள்

அரசுப் பள்ளிகளில் சத்துணவு அமைப்பாளர், சமையலர் உள்ளிட்ட பணியிடங்களுக்கான தேர்வு நிறுத்திவைப்பு - தமிழக அரசு அறிவிப்பு + "||" + Government of Tamil Nadu announces suspension of exams for posts including Nutrition Organizer in Government Schools

அரசுப் பள்ளிகளில் சத்துணவு அமைப்பாளர், சமையலர் உள்ளிட்ட பணியிடங்களுக்கான தேர்வு நிறுத்திவைப்பு - தமிழக அரசு அறிவிப்பு