மாநில செய்திகள்

அந்தமானில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியது: தமிழகத்தில் அனேக இடங்களில் இன்று மழைக்கு வாய்ப்புவானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் + "||" + Chance of rain in many places in Tamil Nadu today

