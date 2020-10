மாநில செய்திகள்

ரேஷனில் பொருட்கள் வாங்க கைரேகை அவசியம் இல்லை- தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + No fingerprint required to purchase in ration- Government of TN-GOV order

