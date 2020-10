மாநில செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு இல்லை என்றாலும் அலட்சியம் வேண்டாம்: உலகளவில் 12 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளை அதிகம் தாக்கும் ‘பிம்ஸ்’ குழந்தைகள் மருத்துவமனை இயக்குனர் தகவல் + "||" + ‘BIMs’ most common in children under 12 worldwide

கொரோனா பாதிப்பு இல்லை என்றாலும் அலட்சியம் வேண்டாம்: உலகளவில் 12 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளை அதிகம் தாக்கும் ‘பிம்ஸ்’ குழந்தைகள் மருத்துவமனை இயக்குனர் தகவல்