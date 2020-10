மாநில செய்திகள்

பெரம்பலூரில் உயிருடன் இருக்கும் பெண்ணுக்கு கண்ணீர் அஞ்சலி சுவரொட்டி உறவினர்கள் துக்கம் விசாரிக்க வந்ததால் பரபரப்பு + "||" + Tearful tribute to the living woman in Perambalur

பெரம்பலூரில் உயிருடன் இருக்கும் பெண்ணுக்கு கண்ணீர் அஞ்சலி சுவரொட்டி உறவினர்கள் துக்கம் விசாரிக்க வந்ததால் பரபரப்பு