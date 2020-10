மாநில செய்திகள்

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு 7.5 சதவீத இட ஒதுக்கீடு குறித்து சட்டம் எப்போது இயற்றப்பட்டது? - உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை கேள்வி + "||" + When was the law passed regarding 7.5 per cent reservation for government school students? - High Court Madurai Branch Question

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு 7.5 சதவீத இட ஒதுக்கீடு குறித்து சட்டம் எப்போது இயற்றப்பட்டது? - உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை கேள்வி