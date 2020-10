மாநில செய்திகள்

புலம் பெயர்ந்த பணியாளர்களின் முழு விவரங்களை இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும் - நிறுவனங்களுக்கு அரசு வேண்டுகோள் + "||" + Full details of migrant workers should be posted on the website - Government request to companies

புலம் பெயர்ந்த பணியாளர்களின் முழு விவரங்களை இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும் - நிறுவனங்களுக்கு அரசு வேண்டுகோள்