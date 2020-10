மாநில செய்திகள்

113-வது ஜெயந்தியையொட்டி சென்னையில் தேவர் சிலைக்கு அமைச்சர்கள் மரியாதை பெண்கள் பால்குடம், முளைப்பாரி எடுத்து வந்து வழிபாடு + "||" + 113th Jayanti To the idol of God in Chennai Dairy for ladies, honoring ministers Bring the sprouts and come and worship

113-வது ஜெயந்தியையொட்டி சென்னையில் தேவர் சிலைக்கு அமைச்சர்கள் மரியாதை பெண்கள் பால்குடம், முளைப்பாரி எடுத்து வந்து வழிபாடு