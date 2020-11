மாநில செய்திகள்

கைகளை ‘சானிடைசரால்’ சுத்தம் செய்த பின்னர் பட்டாசு வெடிக்கக்கூடாது - கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர் வேண்டுகோள் + "||" + Crackers should not be fired After washing hands with ‘sanitizer’ - Kilpauk Govt Hospital Physician Request

