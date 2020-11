மாநில செய்திகள்

பழனியில் நிலத்தகராறில் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்ட விவசாயி சாவு தியேட்டர் அதிபர் மீது கொலை வழக்கு பதிவு + "||" + A case of murder has been registered against a farmer who was shot dead in a land dispute in Palani

பழனியில் நிலத்தகராறில் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்ட விவசாயி சாவு தியேட்டர் அதிபர் மீது கொலை வழக்கு பதிவு