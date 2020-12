மாநில செய்திகள்

டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி குமரி - பாம்பன் இடையே புயல் கரையை கடக்கும் - வானிலை ஆய்வு மையம் + "||" + The storm will cross the border between Kumari and Pamban on December 4 - Meteorological Center

டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி குமரி - பாம்பன் இடையே புயல் கரையை கடக்கும் - வானிலை ஆய்வு மையம்