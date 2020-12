மாநில செய்திகள்

நிவர் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மத்திய குழு இன்று நேரில் ஆய்வு + "||" + The Central Committee today personally inspected the areas affected by the Nivar storm

நிவர் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மத்திய குழு இன்று நேரில் ஆய்வு