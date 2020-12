மாநில செய்திகள்

மருத்துவ கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இன்று வகுப்புகள் தொடக்கம் கொரோனா பாதிப்பு இல்லை என்றால் மட்டுமே அனுமதி + "||" + For medical college students Classes start today If the corona is not affected Only allowed

மருத்துவ கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இன்று வகுப்புகள் தொடக்கம் கொரோனா பாதிப்பு இல்லை என்றால் மட்டுமே அனுமதி