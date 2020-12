மாநில செய்திகள்

ஒரு பூத்துக்கு 75 பேர் கொண்ட கமிட்டியை இந்த மாத இறுதிக்குள் தமிழகம் முழுவதும் அமைக்க வேண்டும்அ.தி.மு.க. மண்டல பொறுப்பாளர்களுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் அறிவுறுத்தல்