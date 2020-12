மாநில செய்திகள்

வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுக்கக்கூடாது - கட்சியினருக்கு ரஜினிகாந்த் அதிரடி உத்தரவு + "||" + Voters should not be paid - Rajinikanth orders party members

வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுக்கக்கூடாது - கட்சியினருக்கு ரஜினிகாந்த் அதிரடி உத்தரவு