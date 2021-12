மாநில செய்திகள்

மத்திய, மாநில அரசுகள் இணக்கமாக உள்ளது அமைச்சர் நமச்சிவாயம் + "||" + Minister Namasivayam said that the central and state governments are in agreement.

