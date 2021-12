மாநில செய்திகள்

முன்விரோத தகராறில் வாலிபரை தாக்கி வெடிகுண்டு வீசியதாக 6 சிறுவர்கள் கைது + "||" + Police have arrested six boys for allegedly attacking a teenager and throwing a grenade at him during an altercation in Puduvai.

