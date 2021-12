மாநில செய்திகள்

பாலித்தீன் பைகள் உற்பத்தி செய்த தனியார் தொழிற்சாலையின் மின் இணைப்பு துண்டிப்புசுற்றுச்சூழல் துறை நடவடிக்கை + "||" + In Puduvai, the power supply of a private factory producing polythene bags was cut off.

