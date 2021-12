மாநில செய்திகள்

அடுத்த நிதியாண்டில்ரூ 3805 கோடி கடன் வழங்க திட்டம் வங்கியாளர்கள் கூட்டத்தில் முடிவு + "||" + The bankers' meeting decided to disburse Rs 3,805 crore in the next financial year

