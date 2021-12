மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரியில் 28 பேருக்கு தொற்று உறுதி மூதாட்டி பலி + "||" + 28 new infections in Pondicherry; Confirmed. The 79-year-old grandmother died of corona.

