மாநில செய்திகள்

புதுவையில் பாரதியாருக்கு பிரம்மாண்ட சிலைகவர்னர் தமிழிசை விருப்பம் + "||" + Governor Tamizhai Saundarajan expressed his desire to erect a huge statue of Bharathiyar in Puthuvai.

