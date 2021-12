மாநில செய்திகள்

புதுவையில் ரவுடிகளின் வீடுகளில் போலீசார் சோதனை12 பேரை பிடித்து விசாரணை + "||" + Police raided the homes of rowdies in Puduvai. 12 people have been arrested and are being investigated.

