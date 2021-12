மாநில செய்திகள்

ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியையிடம் பணம் கேட்டு மிரட்டல்பெங்களூரு பெண் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு + "||" + Police have registered a case against a Bangalore woman for extorting money from a retired teacher for allegedly cheating on her son.

ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியையிடம் பணம் கேட்டு மிரட்டல்பெங்களூரு பெண் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு