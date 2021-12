மாநில செய்திகள்

குற்றால அருவிகளில் டிசம்பர் 20 ஆம் தேதி முதல் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க அனுமதி + "||" + Tourists are allowed to bathe in the Courtallam Falls

குற்றால அருவிகளில் டிசம்பர் 20 ஆம் தேதி முதல் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க அனுமதி