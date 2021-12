மாநில செய்திகள்

தொழிலாளர் சேமநலநிதியில் ரூ.பல லட்சம் மோசடி + "||" + Karaikal ONGC Police have arrested a contractor who swindled several lakhs of rupees from a corporate workers' welfare fund.

