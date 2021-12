மாநில செய்திகள்

10, 12-ம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத்தேர்வு கட்டாயம் நடக்கும் அமைச்சர் உறுதி + "||" + Minister confirms that general elections will be held for 10th and 12th classes

