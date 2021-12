மாநில செய்திகள்

ஆழ்துளை கிணறு அமைக்க பொதுமக்கள் திடீர் எதிர்ப்பு + "||" + Sudden public opposition to the construction of the deep well

ஆழ்துளை கிணறு அமைக்க பொதுமக்கள் திடீர் எதிர்ப்பு