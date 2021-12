மாநில செய்திகள்

18 வயது தாண்டிய மாணவர்கள் கட்டாயம் தடுப்பூசி செலுத்தவேண்டும் - அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் + "||" + Students above 18 years of age must be vaccinated Minister Ma Subramanian

