மாநில செய்திகள்

கல்குவாரிக்கு ‘பெர்மிட்' வழங்கும் விவகாரம்: எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு துரைமுருகன் பதில் + "||" + Thuraimurugan's reply to Edappadi Palanisamy on the issue of issuing 'permit' to Kalkuvari

கல்குவாரிக்கு ‘பெர்மிட்' வழங்கும் விவகாரம்: எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு துரைமுருகன் பதில்