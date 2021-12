மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரியில் 6½ அடி உயர பாரதியார் சாக்லெட் சிலை + "||" + A 6½-foot-tall chocolate statue of Bharathiyar has been erected in Pondicherry to mark his centenary. The public marveled at this statue and enjoyed taking selfies.

