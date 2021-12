மாநில செய்திகள்

பஸ்களில் மாணவர்கள் ஆபத்தான பயணம்படிக்கட்டு, ஏணியில் தொங்கியபடி செல்லும் அவலம் + "||" + Students have been traveling dangerously on buses coming from the countryside, hanging from stairs and ladders.

