ஆருத்ரா தரிசன விழா: சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் தேரோட்டம் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வடம் பிடித்தனர்

மாநில செய்திகள்

ஆருத்ரா தரிசன விழா: சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் தேரோட்டம் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வடம் பிடித்தனர் + "||" + Arudra Darshan Festival: Thousands of devotees lined up at the Chidambaram Natarajar Temple

ஆருத்ரா தரிசன விழா: சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் தேரோட்டம் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வடம் பிடித்தனர்