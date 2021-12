மாநில செய்திகள்

மழை நிவாரணம் ரூ 5 ஆயிரம் வழங்கும் பணி ரங்கசாமி தொடங்கி வைத்தார் + "||" + First Minister Rangasamy has started the process of providing rain relief of Rs 5,000 each to others while reducing Rs 500 to yellow ration card holders.

மழை நிவாரணம் ரூ 5 ஆயிரம் வழங்கும் பணி ரங்கசாமி தொடங்கி வைத்தார்