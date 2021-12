மாநில செய்திகள்

காரைக்காலில் வீடு புகுந்து துணிகரம்இருதய ஆண்டவர் சொரூபத்தில் இருந்த 10 பவுன் தங்க கிரீடம் கொள்ளை + "||" + Police are searching the web for those who broke into a house in Karaikal and looted a 10-pound gold crown from Lord Heart.

காரைக்காலில் வீடு புகுந்து துணிகரம்இருதய ஆண்டவர் சொரூபத்தில் இருந்த 10 பவுன் தங்க கிரீடம் கொள்ளை