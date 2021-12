மாநில செய்திகள்

தடுப்பூசி போடாதவர்கள் புதுவை சட்டசபைக்குள் வர தடை + "||" + Those who have not been vaccinated are barred from entering the Puducherry assembly.

