மாநில செய்திகள்

மலைப்பகுதிகளில் மண்சரிவை தடுக்க புதிய என்ஜினீயரிங் தொழில்நுட்ப முறை - அமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + New engineering technology to prevent landslides in mountainous areas - Minister launches

மலைப்பகுதிகளில் மண்சரிவை தடுக்க புதிய என்ஜினீயரிங் தொழில்நுட்ப முறை - அமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார்