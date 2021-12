மாநில செய்திகள்

மாணவர் சிறப்பு பஸ்களை இயக்க நடவடிக்கை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் + "||" + Minister Namachchivayam said action would be taken to run special buses for students.

