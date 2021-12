மாநில செய்திகள்

ஒமைக்ரான் பரவல் எதிரொலிநோயாளிகளுக்கு ரோடியர் மில்லில் படுக்கை வசதிகவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் ஆய்வு + "||" + Governor Tamilisai Saundararajan has inspected the provision of bed facilities at the Rodier Mill in the wake of the spread of the omegaran virus.

ஒமைக்ரான் பரவல் எதிரொலிநோயாளிகளுக்கு ரோடியர் மில்லில் படுக்கை வசதிகவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் ஆய்வு