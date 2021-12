மாநில செய்திகள்

கோவில்களில் பிரசாதம் தயாரிக்க ஆவின் நெய் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்: அறநிலையத்துறை + "||" + Avin ghee should be used only to make offerings in temples from the New Year: Charity Department

