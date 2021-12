மாநில செய்திகள்

வக்கீல்களின் சேமநல நிதி ரூ.25 லட்சமாக உயர்த்தப்படும்ரங்கசாமி அறிவிப்பு + "||" + First Minister Rangasamy said the lawyers' welfare fund would be increased to Rs 25 lakh.

வக்கீல்களின் சேமநல நிதி ரூ.25 லட்சமாக உயர்த்தப்படும்ரங்கசாமி அறிவிப்பு